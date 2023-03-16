В Одессе станет еще меньше Суворова: что уберут вслед за памятником?

С дома по адресу улица Приморская, 2 в Одессе уберут мемориальную доску в честь российского военачальника Александра Суворова. Ранее был демонтирован памятник этому человеку.

О демонтаже доски стало известно из рекомендаций историко-топонимической комиссии Одесского городского совета. Муниципальные власти намерены успеть провести демонтаж до 17 марта 2023 года.

Речь идет о памятной доске, размещенной на фасаде дома №2 по улице Приморской, которая с 1969 по 1995 годы носила имя Суворова.

Надпись на доске гласит:

“Улица названа в честь русского полководца, основателя порта и города Одессы, Генералиссимуса Суворова Александра Васильевича”.

Отметим также, что демонтировать одесским коммунальщикам не столько саму мемориальную доску, а лишь то, что от нее осталось.

Часть доски отбили еще в 2017 году и с тех пор она так висит на стене в “половинчатом виде”.

Ранее мы сообщали, в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову.

Также Суворова убрали и городе Измаил Одесской области и других населенных пунктах региона.

Памятники российским и советским историческим деятелям в Украине сносят потому что их установкой занимались тоталитарный коммунистический режим и российские империалисты, которые сильно искажали истинную историческую роль тех персонажей, которых они возвеличивали.

А после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российский диктатор путин и поддерживающие его русские нацисты используют эти памятники как знаки, свидетельствующие о принадлежности украинской территории к россии и єтим оправдывают убийства украинцев.

Читайте также удивительную историю дома, на котором была установлена мемориальная доска в честь Суворова: Два дома-близнеца на одесской Приморской: кусочек готики с памятной полутабличкой.

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