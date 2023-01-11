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Одесский торговый центр “Сады Победы” декоммунизировался и сменил название (фотофакт)

Одесский торговый центр “Сады Победы” декоммунизировался и сменил название (фотофакт)

Декоммунизация и дерусификация добралась и до одесского бизнеса. Теперь известный торговый центр “Сады Победы” на площади 10 апреля называется “Сады Перемоги”.

Сначала сменились названия торгового центра на его сайте и на страницах в соцсетях .Теперь дело дошло и до вывесок на самом здании. В одесских пабликах появились фотографии того, как рабочие демонтируют старые вывески и меняют их на другие, уже с новым названием.

Заодно владельцы ТЦ привели название в соответствие с законодательством Украины о рекламе и статусе государственного языка. Согласно их требованиям наружная реклама и вывески обязательно должны быть на государственном украинском языке.

И про Пункт Незламності не забыли. Отвели под него весь пятый этаж. Возможно, это самая крупная точка, где одесситы могут бесплатно погреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом. Отмечается, что там есть возможность одновременного подключения к Wi-Fi и электросети до 1000 человек.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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