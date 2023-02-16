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В Одессе дерусифицировали стадион «Черноморец»

В Одессе дерусифицировали стадион «Черноморец»

Надпись с названием стадиона над главным входом до сих пор была на русском языке. Но сейчас ее решили украинизировать. С 16 февраля вход в спортивное сооружение украшает его название на украинском языке.

Новые хозяева стадиона «Черноморец» из компании Allrise Capital Inc. Приняли решение провести поменять надпись над центральным входом.

Русскоязычное «Черноморец» заменили на «Чорноморець».

Работы по замене букв провели с помощью автовышки 16 февраля 2023 года.

Ранее, в сентябре 2022 года, на стадионе провели дерусификацию самого поля. Там изменили надписи на сиденьях трибун. «Одесса» и «Черноморец» теперь написаны по-украински.

Ранее мы рассказывали, что одесский торговый центр “Сады Победы” декоммунизировался и сменил название.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что со здания ЖД вокзала уберут всю советскую символику.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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