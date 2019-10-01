В Одесі активісти влаштували мітинг у підтримку ув’язненої адміністраторки «Токіо Стар»

Активісти вважають, що Ірина Паровик не винна.

Про це повідомляє кореспондент Odessa.online.

Сьогодні, 1 жовтня, активісти влаштували акцію протесту під стінами Одеської обласної державної адміністрації в підтримку адміністраторки готелю «Токіо Стар» Ірини Паровик. Нагадаємо, адміністраторку готелю «Токіо стар» Апеляційний суд залишив в СІЗО до середини жовтня.

Пікетники не згодні з рішенням суду і переконані, що Ірина Паровик не винна.

– З неї намагаються зробити «цапа-відбувайла». Як можна було посадити в СІЗО мати двох маленьких дітей? У нас виникають питання до людей, які прийняли таке рішення, – зазначив глава організації РДБ Марк Гордієнко.

Серед мітингувальників був чоловік Ірини Андрій Паровик. Він розповів, що зараз дружина перебуває у важкому емоційному стані.

– Якщо після першого рішення суду вона трималася, то друге рішення її зломило, – поділився Андрій Паровик.

Активісти вимагали створити комісію з розслідування обставин трагічної пожежі в готелі «Токіо Стар», який забрав життя дев’яти людей.

Згодом до пікетувальників вийшов заступник директора департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Ігор Семків. Чиновник підкреслив, що профільна комісія сформована і вже провела перше засідання.

Нагадаємо, пожежа в готелі “Токіо Стар” в ніч на 17 серпня забрала життя 9 людей. За фактом пожежі було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 270 (порушення вимог пожежної безпеки) ККУ.

Причиною пожежі в прокуратурі назвали замикання електропроводки.

Раніше співвласника готелю, бізнесмена Вадима Чорного помістили в СІЗО на два місяці.

Другому власнику готелю закидають порушення вимог пожежної безпеки. Однак він не виходить на контакт зі слідчими і всіляко приховується. У правоохоронців уже є дозвіл на те, щоб його затримати.

Фото: Odessa.online