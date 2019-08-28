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Новости Одессы и Одесской области

Владельца сгоревшей гостиницы “Токио Стар” оставили под арестом

Владельца сгоревшей гостиницы “Токио Стар” оставили под арестом

Одесский апелляционный суд оставил Вадима Черного в СИЗО. Его подозревают в нарушении правил пожарной безопасности в гостинице, где при пожаре погибли 9 человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

ПРОКУРАТУРА: ЗА РІШЕННЯМ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ПІДОЗРЮВАНИЙ – ФАКТИЧНИЙ ВЛАСНИК ГОТЕЛЮ, В ЯКОМУ ЗАГИНУЛИ 9 ЧОЛОВІК, ПЕРЕБУВАТИМЕ ПІД ВАРТОЮ Сьогодні за рішенням Апеляційного суду Одеської області до підозрюваного у справі трагічної пожежі в готелі «Токіо Стар» застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Строк запобіжного заходу обчислюється з моменту затримання особи.

Gepostet von Прокуратура Одеської Області am Mittwoch, 28. August 2019

Адвокаты В.Черного утверждали, что его задержали с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса. Подозрение ему, по мнению стороны защиты, не вручили своевременно, а значит подозреваемым он якобы не является.

В тоже время сторона обвинения напомнила, что ещё в 2012 году ГС ЧС запретило эксплуатацию отеля в связи с нарушением правил противопожарной безопасности. В прокуратуре также считают, что есть риск побега бизнесмена за границу, и что в случае выхода на свободу он может оказывать давление на свидетелей.

Таким образом, бизнесмен остается в СИЗО как минимум до середины октября.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

Президент Владимир Зеленский обещал лично проконтролировать, чтобы виновные ответили за последствия пожара. Владелец “Токио Стар” Вадим Черный в тот же день заявил, что готов понести ответственность.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить соблюдение пожарной безопасности во всех местах отдыха людей.

“Токио Стар” была одной из самых дешевых в Одессе гостиниц. Ее открыли в здании бывшего трамвайного депо.

Фото: Пушкинская

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