Совладелец гостиницы “Токио Стар” скрывается от следствия

Оперативники продолжают расследовать причины трагедии, произошедшей в ночь на 17 августа. Обещают найти и привлечь к отвественности всех виновных. Как минимум, удалось установить личность еще одного подозреваемого – второго владельца отеля.

Правоохранители уже объявили о подозрении второму собственнику одесской гостиницы, где во время пожара погибли люди.

Об этом в Facebook сообщила Прокуратура Одесской области.

Первым, напомним, пошел под суд бизнесмен Вадим Черный. Его на первое время поместили в СИЗО на два месяца.

Второму владельцу отеля вменяют нарушение требований пожарной безопасности. При этом в прокуратуре отмечают, что подозреваемый не выходит на контакт со следователями и всячески скрывается. В связи с этим в суд подготовили ходатайство о том, чтобы заключить предпринимателя под стражу. У правоохранителей уже есть разрешение на то, чтобы его задержать.

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Фото: cdn.iz.ru