Новости Одессы и Одесской области

Житель Сергеевки погиб в Курской области

Житель Сергеевки погиб в Курской области

В бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб житель поселка Сергеевка Одесской области Быстрика Андрей Александрович.

Скорбную весть сообщили в Сергеевской громаде.

Старший солдат Быстрика Андрей Александрович погиб 3 декабря 2024 года возле поселка Суджа Курской области рф. Ему было 47 лет.

Андрей Быстрика

«Андрей Александрович проявлял себя как настоящий патриот, умелый воин и настоящий мужчина. Низкий поклон тебе, Андрей…», — написали земляки Защитника.

При выполнении боевых заданий на фронте погибли жители Измаила — Родион Юрьевич Щегловитов и Владимир Владимирович Гребенюк.

Читайте также:

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua