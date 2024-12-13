Житель Сергеевки погиб в Курской области

В бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб житель поселка Сергеевка Одесской области Быстрика Андрей Александрович.
Скорбную весть сообщили в Сергеевской громаде.
Старший солдат Быстрика Андрей Александрович погиб 3 декабря 2024 года возле поселка Суджа Курской области рф. Ему было 47 лет.
«Андрей Александрович проявлял себя как настоящий патриот, умелый воин и настоящий мужчина. Низкий поклон тебе, Андрей…», — написали земляки Защитника.
При выполнении боевых заданий на фронте погибли жители Измаила — Родион Юрьевич Щегловитов и Владимир Владимирович Гребенюк.
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