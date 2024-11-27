Житель Килии погиб на Харьковском направлении – 28 ноября в громаде День траура

Об этом сообщили на странице громады в Facebook.

Игорь Александрович Петренко был водителем пулеметного взвода стрелковой роты стрелкового батальона воинской части А7015. Он погиб 15 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области. Ему было всего 28 лет.

В соответствии с распоряжением первого заместителя городского головы, завтра, в четверг, 28 ноября, на территории Килийской городской территориальной громады День траура в знак скорби по погибшему солдату. В этот день будут приспущены флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также отменены развлекательные мероприятия.

Ранее трагическое известие всколыхнуло Любашевскую громаду: в госпитале от боевых травм скончался военнослужащий Виктор Ласкорунский.