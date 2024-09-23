Новости Одессы и Одесской области

Житель Белгород-Днестровского района погиб в Курской области

Житель Белгород-Днестровского района погиб в Курской области

Белгород-Днестровский район потерял еще одного мужественного воина-защитника Павленко Василия Васильевича — жителя села Алексеевка Маразлиевской громады.

Об этом со скорбью сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Младший сержант ВСУ Василий Павленко погиб 17 сентября 2024 года в районе н.п. Ольговка Курской области россии. Ему навсегда останется 41…

Василий Павленко

Траурная церемония прощания с Александром состоится 25 сентября 2024 года.

Вчера, 22 сентября 2024 года, Белгород-Днестровский простился с 23-летним защитником Романом Душкой. Его жизнь оборвалась 15 сентября между населенными пунктами Бяхово и Обуховка Курской области.

 

 

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