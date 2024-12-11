Измаил прощается с двумя погибшими Защитниками

Трагические вести сообщил председатель Измаильского городского совета Андрей Абрамченко.

Родион Щегловитов родился и вырос в Измаиле. Увлекался радиотехникой — настолько, что со временем начал ремонтировать друзьям и знакомым телефоны и компьютеры.

Пришло время — и он встретил свою любовь. У молодой семьи было много планов на будущее… Однако полномасштабное вторжение россии в Украину изменило жизнь — Родион Щегловитов пошел защищать Родину и мирное будущее своего маленького сына.

Во время выполнения боевого задания в бою за Украину, мужественно выполнив воинский долг, солдат Родион Юрьевич Щегловитов погиб, отдав за свободу и независимость Родины самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь.

Владимир Гребенюк рано потерял мать, а потом — и отца. Рос в детском доме, а после окончания средней школы начал заработать себе на жизнь. Работал на строительных площадках рабочим, охранником, грузчиком, дворником… Встретил любовь, создал семью.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину Владимир Гребенюк стал на защиту Родины и будущего.

Водитель стрелкового отделения солдат Владимир Владимирович Гребенюк погиб во время выполнения боевого задания.

Героев похоронят на Аллее Славы на Новом кладбищеь Измаила.

Вчера, 10 декабря, в Пивденном попрощались с 22-летним защитником Украины Тимуром Ильиным.

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