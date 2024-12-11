Новости Одессы и Одесской области

Измаил прощается с двумя погибшими Защитниками

Измаил прощается с двумя погибшими Защитниками

Кровавая война продолжает уносить жизни наших земляков. При выполнении боевых заданий по защите нашей Родины от российской военной агрессии погибли два жителя Измаила — Родион Юрьевич Щегловитов и Владимир Владимирович Гребенюк.

Трагические вести сообщил председатель Измаильского городского совета Андрей Абрамченко.

Родион Щегловитов родился и вырос в Измаиле. Увлекался радиотехникой — настолько, что со временем начал ремонтировать друзьям и знакомым телефоны и компьютеры.

Пришло время — и он встретил свою любовь. У молодой семьи было много планов на будущее… Однако полномасштабное вторжение россии в Украину изменило жизнь — Родион Щегловитов пошел защищать Родину и мирное будущее своего маленького сына.

Во время выполнения боевого задания в бою за Украину, мужественно выполнив воинский долг, солдат Родион Юрьевич Щегловитов погиб, отдав за свободу и независимость Родины самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь.

Родион Щегловитов

Владимир Гребенюк рано потерял мать, а потом — и отца. Рос в детском доме, а после окончания средней школы начал заработать себе на жизнь. Работал на строительных площадках рабочим, охранником, грузчиком, дворником… Встретил любовь, создал семью.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину Владимир Гребенюк стал на защиту Родины и будущего.

Водитель стрелкового отделения солдат Владимир Владимирович Гребенюк погиб во время выполнения боевого задания.

Владимир Гребенюк

Героев похоронят на Аллее Славы на Новом кладбищеь Измаила.

Вчера, 10 декабря, в Пивденном попрощались с 22-летним защитником Украины Тимуром Ильиным.

Читайте также:

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua