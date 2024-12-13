Житель Сергіївки загинув у Курській області

У бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув житель селища Сергіївка Одеської області Бистрика Андрій Олександрович.
Скорботну звістку повідомили в Сергіївській громаді.
Старший солдат Бистрика Андрій Олександрович загинув 3 грудня 2024 року біля селища Суджа Курської області рф. Йому було 47 років.
«Андрій Олександрович проявляв себе як справжній патріот, умілий воїн і справжній чоловік. Низький уклін тобі, Андрію…», – написали земляки Захисника.
Під час виконання бойових завдань на фронті загинули жителі Ізмаїла – Родіон Юрійович Щегловітов і Володимир Володимирович Гребенюк.
Читайте також:
- Майже рік вважався зниклим безвісти: на війні загинув воїн із Кілійської громади;
- Житель Кілії загинув на Харківському напрямку;
- В Одеській області попрощалися з загиблим на війні матросом.