В Одесской области простились с погибшим на войне матросом

Как рассказали земляки погибшего на странице громады в Facebook, Руслан Гула был призван на военную службу в конце февраля 2023 года. И он не искал отговорок и причин, а, как и тысячи его собратьев, стал на защиту Родины. Его знания и умения пригодились во взводе управления роты радиоэлектронной борьбы ВСУ, где Руслан служил в звании матроса и вскоре попал на передовую на Донбасс. Его не стало 17 ноября.

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«Громада потеряла своего Защитника… Грустное и страшное событие сегодня собрало вместе большую и дружную семью, друзей, знакомых Руслана… Несколько сотен ананьевцев в это холодное ноябрьское утро вышли на центральную улицу города, чтобы, склонив колени, выразить почет и цветами устилать последний маршрут Героя… Проститься с Героем выходили люди и по дороге к кладбищу, с уважением провожая в последний путь», – такими словами описали в громаде этот скорбный день.

А представитель Второго отделения Подольского РТЦК и СП выполнил почетный воинский ритуал: передал вдове погибшего Героя Ольге сине-желтый флаг. Он будет храниться в семье как символ мужества и героизма их мужа и отца.

Во время похорон военнослужащие роты охраны трехкратным салютом известили, что отныне здесь будет покоиться защитник Украины.

Ранее в Пивденном простились сразу с двумя погибшими воинами – солдатом Игорем Марковским и боевым медиком Михаилом Цапом.