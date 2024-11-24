Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области простились с погибшим на войне матросом

В Одесской области простились с погибшим на войне матросом

Жители Ананьевской громады Одесской области провели в последний путь своего земляка-Героя – мужественного защитника Руслана Гулу.

Как рассказали земляки погибшего на странице громады в Facebook, Руслан Гула был призван на военную службу в конце февраля 2023 года. И он не искал отговорок и причин, а, как и тысячи его собратьев, стал на защиту Родины. Его знания и умения пригодились во взводе управления роты радиоэлектронной борьбы ВСУ, где Руслан служил в звании матроса и вскоре попал на передовую на Донбасс. Его не стало 17 ноября.

Руслан Гула из Одесской области

Читайте также: Защитник из Одесской области погиб на Запорожском направлении

«Громада потеряла своего Защитника… Грустное и страшное событие сегодня собрало вместе большую и дружную семью, друзей, знакомых Руслана… Несколько сотен ананьевцев в это холодное ноябрьское утро вышли на центральную улицу города, чтобы, склонив колени, выразить почет и цветами устилать последний маршрут Героя… Проститься с Героем выходили люди и по дороге к кладбищу, с уважением провожая в последний путь», – такими словами описали в громаде этот скорбный день.

А представитель Второго отделения Подольского РТЦК и СП выполнил почетный воинский ритуал: передал вдове погибшего Героя Ольге сине-желтый флаг. Он будет храниться в семье как символ мужества и героизма их мужа и отца.

Во время похорон военнослужащие роты охраны трехкратным салютом известили, что отныне здесь будет покоиться защитник Украины.

Ранее в Пивденном простились сразу с двумя погибшими воинами – солдатом Игорем Марковским и боевым медиком Михаилом Цапом.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua