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Почти год считался пропавшим без вести: на войне погиб воин из Килийской громады

Почти год считался пропавшим без вести: на войне погиб воин из Килийской громады

Страшная российско-украинская война унесла жизнь еще одного жителя Килийской громады Одесской области: на фронте погиб житель села Лески, защитник Украины от российских оккупантов Валентин Бурдужа. Он считался пропавшим без вести с 4 декабря 2023 года.

Скорбную весть сообщил у себя в Facebook городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

По его словам, 6 ноября этого года главный сержант механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона воинской части А 4689, младший сержант Валентин Бурдужа был признан погибшим во время выполнении боевого задания 4 декабря 2023 года в районе населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области.

В этом году мужчине должно было исполниться 49 лет.

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«В эти скорбные дни искренне сочувствуем родным и близким. Словами тяжело залечить в сердце болезненную рану утраты. Ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький момент разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби», – написал Чернявский.

Как сообщалось ранее, на войне погиб житель Килии Игорь Петренко.

А жители Ананьевской громады на прошедшей неделе провели в последний путь своего земляка Руслана Гулу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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