На пожаре в Одесской области погибли мать и сын (фото)

На одесской улице Черняховского запретят парковаться “ёлочкой” (фото) С сегодняшнего дня в Одессе на недавно реконструированной улице Черняховского будут работать парковочные инспекторы – они будут штрафовать водителей, паркующихся “ёлочкой”. ПОДРОБНЕЕ

Одесский зоопарк объявил забавный фотоконкурс Одесский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе “Эти забавные животные”. Он будет проходить на официальной странице зоопарка в “Инстаграм” @odessazoo. А условия конкурса опубликованы на странице зоопарка в Facebook. ПОДРОБНЕЕ