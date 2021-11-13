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На пожаре в Одесской области погибли мать и сын (фото)

На пожаре в Одесской области погибли мать и сын (фото)

Вечером пятницы, 12 ноября, в селе Любомирка Подольского района Одесской области случился пожар в жилом доме. На пожаре погибли двое селян.

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Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, о трагедии стало известно накануне вечером от деревенского старосты.

После ликвидации пожара спасатели нашли на пепелище ела 83-летней хозяйки дома и ее 56-летнего сына.

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По предварительной версии правоохранителей, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. В полиции квалифицируют произошедшее как несчастный случай.

пожар в селе

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Редакция ПРОФИЛЬ

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