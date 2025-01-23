В Измаиле открыли мемориальную доску в память о погибшем пограничнике (фото)

Об этом сообщил в соцсетях городской голова Измаила Андрей Абрамченко.
Он напомнил, что Геннадий Горшков родился и жил в Измаиле, где окончил школу №7. До 2000 года служил в Измаильском отряде морской охраны в звании мичмана. После увольнения со службы работал в компании «Укртелеком».
«Он был любящим отцом сына и дочери, вкладывал в воспитание своих детей большую любовь и душу, желал своим детям лучшей судьбы, старался, чтобы дети выросли достойными людьми и делал все для этого», – рассказал Андрей Абрамченко.
После начала полномасштабной войны Геннадий Горшков, не колеблясь, пошел служить в ряды Государственной пограничной службы Украины. С начала войны нес службу в Измаильском пограничном отряде, а затем был направлен в одну из самых «горячих» точек – район Бахмута. Погиб, выполняя боевое задание 12 мая 2023 года. Был похоронен в Измаиле на Аллее славы Героев.
За личное мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге Указом Президента Украины Геннадий Горшков был посмертно награжден орденом За мужество» ІІІ степени.
Мемориальную доску в честь погибшего Героя установили на фасаде Украинского лицея имени Тараса Шевченко, в котором он учился.
Читайте также:
- Доброволец из Одесской муниципальной варты погиб под Донецком;
- На войне в Курской области погиб стрелок-гранатометчик из Одесской области;
- Навеки в строю: на фронте погиб капитан 28-й бригады из Пивденного.