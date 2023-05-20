Защищал Бахмут: в Измаиле попрощались с погибшим пограничником

В городе Измаиле Одесской области попрощались с героем-пограничником Геннадием Горшковым. Он защищал украину под Бахмутом, сообщает Измаильский пограничный отряд.

Отдать последнюю дань уважения герою-пограничнику собрались родные и близкие, пограничники, волонтеры, руководство города, друзья и знакомые.

После панихиды его похоронили вместе с другими Героями российско-украинской войны на Аллее славы, с возданием всех необходимых воинских почестей. По военному ритуалу заместитель начальника Измаильского пограничного отряда передал Государственный флаг Украины сыну павшего Героя Андрею.

Геннадий Горшков до 2000 года служил в Измаильском отряде морской охраны. Уволился в воинском звании мичман. Далее работал в военизированной охране, которая осуществляла охрану военных объектов.

Когда в Украину коварно вторглись оккупанты, не колеблясь пошел служить в ряды пограничников. В Измаильском пограничном отряде Геннадий руководил пограничным малым катером.

В начале этого года штаб-сержант Геннадий Горшков выбыл в боевое подразделение Донецкого пограничного отряда, где проявил настоящий героизм, смелость и любовь к Родине.

Во время выполнения задач по защите Украины, 12 мая, в районе города Бахмута Геннадий получил минно-взрывное ранение, не совместимое с жизнью.

Без отца осталась 22-летняя дочь Анна и 20-летний сын Андрей.

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