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Защищал Бахмут: в Измаиле попрощались с погибшим пограничником

Защищал Бахмут: в Измаиле попрощались с погибшим пограничником

В городе Измаиле Одесской области попрощались с героем-пограничником Геннадием Горшковым. Он защищал украину под Бахмутом, сообщает Измаильский пограничный отряд.

Отдать последнюю дань уважения герою-пограничнику собрались родные и близкие, пограничники, волонтеры, руководство города, друзья и знакомые.

панихида по погибшему в Измаиле

После панихиды его похоронили вместе с другими Героями российско-украинской войны на Аллее славы, с возданием всех необходимых воинских почестей. По военному ритуалу заместитель начальника Измаильского пограничного отряда передал Государственный флаг Украины сыну павшего Героя Андрею.

Передача знамени сыну погибшего пограничника

Геннадий Горшков до 2000 года служил в Измаильском отряде морской охраны. Уволился в воинском звании мичман. Далее работал в военизированной охране, которая осуществляла охрану военных объектов.

В Измаиле попрощались с героем

Когда в Украину коварно вторглись оккупанты, не колеблясь пошел служить в ряды пограничников. В Измаильском пограничном отряде Геннадий руководил пограничным малым катером.

В начале этого года штаб-сержант Геннадий Горшков выбыл в боевое подразделение Донецкого пограничного отряда, где проявил настоящий героизм, смелость и любовь к Родине.

Во время выполнения задач по защите Украины, 12 мая, в районе города Бахмута Геннадий получил минно-взрывное ранение, не совместимое с жизнью.

Без отца осталась 22-летняя дочь Анна и 20-летний сын Андрей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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