В скандальном тендере по ремонту здания райсуда объявлен победитель: кто получит 106 млн грн?

Несмотря на протесты волонтеров, митинг и скандал вокруг тендера по ремонту покупки Киевского районного суда Одессы на 106 млн 245 тысяч гривен, торги состоялись и определен победитель.

Согласно информации в системе Рrozorro, 30 августа 2023 года был объявлен победитель конкурса. Им стала компания «Ремонтно-строительный участок «Одесглавснаб», который, к тому же, был единственным участником тендера на 106 с лишним миллионов гривен.

Хотя 28 августа состоялся митинг возле Одесского горсовета, активно выступили против тендера волонтеры накануне торгов, заместитель Одесского городского головы Александр Филатов прокомментировал скандальный тендер на реконструкцию здания Киевского районного суда по улице Варненской, 3В и стало понятно, что ремонт состоится!

«Ремонтно-строительный участок «Одесглавснаб» — опытный подрядчик работ как для мэрии, так и для обладминистрации. В этом году он уже выиграл тендеры почти на 50 миллионов. В прошлом — чуть больше 20 млн. А вот довоенный 2021 год принес ей почти 100 млн бюджетных гривен. С 2015 г. (начало работы Prozorro) фирма принимала участие в 83 тендерах.

Основатель, конечный бенефициар и владелец трех четвертей акций – Александр Фридман.

В частности, на Варненской, 3-«Одесглавснаб»должно реконструировать существующее здание (бывшего детсада), провести земляные работы, усилить фундамент, стены, колонны и перекрытия. Построить монолитные пояса и лестницы. Ну и по мелочи: обустроить световые приямки и лестницы в подвал.

Горсовет уже выделил 2 миллиона, очевидно, на проектирование. В приложении к бюджету отмечается, что на 1,5 миллиона работы даже выполнено.

Напомним, что пяти лицам, в том числе бывшему городскому голове Одессы, сообщили о подозрении в незаконном завладении одесским международным аэропортом и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Фото: Prozorro