Купить билеты на поезд теперь можно в Viber и Telegram – «Укрзалізниця» рассказала, как

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця» запустила возможность покупать билеты в официальном чат-боте в Viber и Telegram.
Об этом сообщает Телеграм-канал компании.
Как сообщается, пассажирам доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.
Какие функции есть в чат-боте «Укрзалізниці»
В чат-боте есть функции:
- продажи и возврата билетов;
- заказа питания;
- отображения расписания движения поездов;
- информирование о прибытии, опоздании поезда, номер пути;
- онлайн-табло.
Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.
Как приобрести билет на поезд в Viber и Telegram
Чтобы воспользоваться новой функцией необходимо открыть чат бот в Telegram или Viber. Затем в главном меню следует нажать на кнопку «Купить билет» и выбрать станцию отправления и прибытия.
Следующий шаг – выбор даты отправления, поезда и места в вагоне, после чего следует указать личные данные пассажира, ввести номер карты и оплатить билет.
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Фото Евгения Кравцова