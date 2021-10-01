Купить билеты на поезд теперь можно в Viber и Telegram – «Укрзалізниця» рассказала, как

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця» запустила возможность покупать билеты в официальном чат-боте в Viber и Telegram. Об этом сообщает Телеграм-канал компании.

Как сообщается, пассажирам доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

Какие функции есть в чат-боте «Укрзалізниці»

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

отображения расписания движения поездов;

информирование о прибытии, опоздании поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Как приобрести билет на поезд в Viber и Telegram

Чтобы воспользоваться новой функцией необходимо открыть чат бот в Telegram или Viber. Затем в главном меню следует нажать на кнопку «Купить билет» и выбрать станцию отправления и прибытия.

Следующий шаг – выбор даты отправления, поезда и места в вагоне, после чего следует указать личные данные пассажира, ввести номер карты и оплатить билет.

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Фото Евгения Кравцова