«Укрзалізниця» ускорит 5 поездов в Одессу, предложит новое меню и сохранит цены

В 2022 году железная дорога «ускорит» 49 пар поездов. Среди них и 5 одесских. Кроме того изменится питание в поездах.

Пассажиры будут проводить меньше времени в пути. Больше всего «ускорится» поезд Киев-Солотвино. Он будет прибывать на 2-3 часа быстрее. Что касается меню – пассажиры смогут на выбор заказать мясной, детский и вегетарианский ланч-бокс. Такие обеды будут распространять в поездах «Интерсити».

Поезда поедут быстрее в Одессу и не только

За счет ускорения движения 49 пар поездов пассажиры железной дороги проведут в дороге на 4,5 млн часов меньше.

Среди этих пар пять поездов следуют в Одессу и два поезда в Одесскую область.

№90/89 Одесса-Лисичанск (на 31 минуту при следовании из Лисичанска);

(на 31 минуту при следовании из Лисичанска); №108/107 Одесса-Ужгород (на 1 час 15 минут и 1 час 29 минут);

(на 1 час 15 минут и 1 час 29 минут); № 132/131 Одесса-Житомир (на 25 минут и 50 минут);

(на 25 минут и 50 минут); №142/141 Мариуполь-Одесса (на 28 минут и 1 час 3 минуты);

(на 28 минут и 1 час 3 минуты); №148/147 Одесса-Киев (на 32 минуты и 16 минут);

(на 32 минуты и 16 минут); №145/146 Киев-Измаил (на 49 минут и 1 час 2 минуты);

(на 49 минут и 1 час 2 минуты); № 135/136 Черновцы — Белгород-Днестровский (на 1 час 9 минут и 49 минут);

(на 1 час 9 минут и 49 минут); №13/14 Киев-Солотвино (на 3 часа 16 минут при следовании из Киева, на 2 часа 40 минут при следовании из Солотвино);

№45/46 Ужгород-Лисичанск (на 13 минут и 1 час 15 минут соответственно);

№70/69 Мариуполь-Львов (на 39 минут и 15 минут);

№77/78 Харьков-Мариуполь (на 2 часа 5 минут и 3 часа 29 минут);

№84/83 Киев-Мариуполь (на 2 часа 13 минут и 1 час 24 минуты);

№91/92 Киев-Львов (на 23 минуты при следовании из Львова);

№110-109 Львов-Херсон (на 12 минут и 32 минуты);

№117/118 Черновцы-Чернигов (на 31 минуту при следовании из Чернигова);

№120/119 Львов-Запорожье (на 11 минут и 52 минуты);

№124-123 Киев-Константиновка (на 25 минут при следовании из Константиновки);

№126/125 Киев-Константиновка (на 46 минут и 27 минут);

№ 133/134 Николаев-Рахов (на 53 минуты и 15 минут);

№ 139/140 Киев — Каменец-Подольский (на 56 минут при следовании из Каменц-Подольского);

№149/150 Полтава-Ворохта (на 37 минут при следовании из Ворохты);

№250/249 Черновцы-Киев (на 28 минут и 2 часа 5 минут).

В «Интерсити» питаться будут по-новому

Ланч-боксы созданы вместе с партнерами WOG Cafe и Do&Co:

Мясной ланч-бокс содержит куриное филе в соусе карри с миксом булгура и мини-вермишелью в сочетании с зеленым горошком и морковью.

В детский ланч-бокс вошли омлет с мини-сосисками и сыром чеддер в сочетании с зеленым горошком и пирожным «Шарлоз» с яблоками.

Вегетарианский ланч-бокс состоит из фалафеля на подушке из хумуса в сочетании со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами.

Ввести новые ланч-боксы планируют с 1 ноября.

Тарифы обещают не повышать

В 2022 году повышать тарифы на проезд в УЗ не планируют. Но, как было сказано на презентации нововведений, на предприятии хотят создать гибкую ценовую политику в отношении цен на проезд.

Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифам. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозки больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы,

— отметил директор филиала «Пассажирская компания» УЗ Александр Перцовский.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что «Укрзалізниця» запустит 4 новых поезда в Одессу и еще 18 по стране.

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