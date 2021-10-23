Сколько пассажиров без “ковидных документов” не пустили в поезда “Укрзалізницi”

На предприятии “Укрзалізниця” рассказали, сколько пассажиров не пустили в поезда межобластного сообщения из-за отсутствия у них ковид-сертификатов или результатов тестов на COVID-19.

Не смогли сесть в поезда 340 пассажиров

Как сообщает пресс-служба украинского перевозчика, с 21 октября, в когда в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок в условиях жесткого карантина, в поезда не пустили 340 пассажиров без необходимых “ковидных” документов. Всего, по данным “Укрзалізницi”, за указанный период поездами дальнего следования и “Интерсити” было перевезено 125 тысяч пассажиров.

По словам руководителя пассажирского направления “Укрзалізницi” Александра Перцовского, в целом ситуация с перевозками “абсолютно контролируемая”.

“Пассажиры получили всю информацию, с пониманием отнеслись к новым правилам перевозок и в большинстве случаев их неукоснительно соблюдают”,

– заявил руководитель пассажирского направления компании.

Какие документы нужны для поездки в поезде

В «Укрзалізниці» также напомнили, что с 21 октября железнодорожные перевозки в поездах дальнего сообщения разрешены при наличии у пассажиров:

билета на поезд;

документа, удостоверяющего личность;

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо в бумажном виде, либо созданном в приложении “Дiя”;

либо отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующего 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие указанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.

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