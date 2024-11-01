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У центрі Одеси відновлюють будинок-пам’ятник, що постраждав від пожеж (фото)

У центрі Одеси відновлюють будинок-пам’ятник, що постраждав від пожеж (фото)

В одеському будинку-пам’ятці архітектури на Софіївській ріг пер. Ляпунова, який серйозно постраждав унаслідок пожеж цього літа, тривають протиаварійні роботи.

Нагадаємо, перша масштабна пожежа в триповерховому старовинному житловому будинку №6 (відомому як прибутковий будинок Самохвалова) на перехресті вулиці Софіївської та провулку Ройтбурда (Ляпунових) сталася вдень 30 червня. Тоді під час гасіння пожежі постраждали троє рятувальників, а один із них, Володимир Александрюк, 4 серпня помер у лікарні.

Друга пожежа сталася ввечері середи, 14 серпня 2024 року, під час ракетного обстрілу Одеси.

Як повідомили в мерії, протиаварійні роботи в будинку на вул. Софіївській проводять силами ЖКС «Порто-Франківський».

Будівельні матеріали надають благодійні та громадські організації, що дає змогу провести ремонт пам’ятки архітектури в коротші терміни. Адже бюджетні процедури вимагають багато часу.

Уже облаштовано армопояс для зв’язування стін, а також покрівлі над найбільш пошкодженою частиною будівлі. Залишилася невелика частина покрівлі, яка потребує перекриття.

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пострадавший дом

Серед першочергових завдань: відновити перекриття між новим дахом і квартирами, встановити вікна та системи опалення, а також відремонтувати сходи в одному з під’їздів.

дом на Софиевской

Також в Одесі виділили 6 млн грн на ремонт флігелів будинку на Воронцовському провулку, 3, який є об’єктом охорони культурної спадщини.

 

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