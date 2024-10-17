В историческом центре Одессы отремотируют часть дома, где жил русский поэт

15 октября 2024 года Департамент городского хозяйства Одесского горсовета объявил тендер на проведение противоаварийных робот в двух флигелях дома по Воронцовскому переулку, 3, в котором в 1856 году жил поэт А.К.Толстой. Дом является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и памятником истории местного значения.

Об этом сообщается на площадке госзакупок Prozzoro.

Подрядчик должен будет демонтировать и установить новые двери, окна, канализацию, водоснабжение, сантехнику и электричество, усилить стены и фундамент, сделать новую крышу и лестницу.

Работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Отметим, флигели дома оказались в аварийном состоянии не из-за военных действий, а из-за халатности — противоаварийные работы в доме планировали провести еще в 2021 году.

В текущем году решением сессии горсовета из местного бюджета на 2024 год на ремонт дома было выделено более 6 млн. гривен.

Как рассказывала «Одесская жизнь», возобновились строительные работы возле знаменитого «дома с одной стеной» в Воронцовском переулке, 6-А. А уже через три дня после начала работ незаконная конструкция была демотирована.

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