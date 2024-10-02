Новости Одессы и Одесской области

В ближайшее время в Одессе подорожает хлеб

В ближайшее время в Одессе подорожает хлеб

В середине октября — начале ноября хлеб в Одессе подорожает на 12-15%. Повышение цен связано с подорожанием электроэнергии и муки.

Об этом сообщил директор Одесского хлебозавода №4 Виталий Добровольский в интервью изданию УСИ.

По словам Виталия Добровольского, руководителей предприятий уже предупредили о подорожании стоимости электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 октября подняла для промышленных предприятий предельно допустимый тариф сразу на 20%.

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Также руководитель предприятия отмечает, что от тарифов на электроэнергию зависит стоимость муки. Руководитель предприятия прогнозирует, что стоимость муки вырастет на 30%. А так как мука составляет около 35-40% в хлебах, то стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 12-15%.

По словам Виталия Добровольского, если зимой не будет света, то придется использовать генераторы, которые не приспособлены к холодной погоде. И это может вызвать дефицит хлебобулочных изделий.

И возможно, придется сократить производство более дорогостоящих хлебобулочных изделий, и выпекать только то, что больше пользуются спросом.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев Хлеб» Юрий Дученко сообщал, что килограмм хлеба в Украине может стоить около 40 гривен.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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