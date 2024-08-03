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Украинцев могут оставить без газа – с чем это связано

Украинцев могут оставить без газа – с чем это связано

В Украине в каждой квартире проведут проверку газового оборудования и внутренних газовых сетей. За эту проверку потребители как раз и получат так называемую третью платежку. За ряд нарушений газ могут отключить.

В Газораспределительных сетях Украины рассказали, что чаще всего газ отключают по следующим причинам:

  • газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации;
  • нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам;
  • нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов;
  • в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).

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Также газоснабжение прекратят в случае:

  • наличия утечек газа;
  • неисправной автоматики безопасности;
  • неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
  • отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
  • самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств к системе газоснабжения;
  • необеспечения собственником технического обслуживания.

Статья по теме: Во сколько обойдется техобслуживание внутридомовых газовых сетей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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