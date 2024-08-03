Украинцев могут оставить без газа – с чем это связано

В Украине в каждой квартире проведут проверку газового оборудования и внутренних газовых сетей. За эту проверку потребители как раз и получат так называемую третью платежку. За ряд нарушений газ могут отключить.
В Газораспределительных сетях Украины рассказали, что чаще всего газ отключают по следующим причинам:
- газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации;
- нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам;
- нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов;
- в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).
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Также газоснабжение прекратят в случае:
- наличия утечек газа;
- неисправной автоматики безопасности;
- неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
- отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств к системе газоснабжения;
- необеспечения собственником технического обслуживания.
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