В Украине подорожала мука: что будет с ценами на хлеб

Об этом на днях заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев Хлеб» Юрий Дученко.

По его словам, существенный рост цен на муку объясняется тем, что на внутреннем рынке ограничено предложение зерна второго класса (а именно такое идет на муку для хлебопекарной отрасли). Многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тысяч. Мука в себестоимости хлеба — это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Растут расходы на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и др. Поэтому необходимо повышать цены на хлеб на 15-20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться, и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену, — говорит Дученко.

Дученко отметил, что в июне и июле основные производители хлеба в Украине сработали или в минус, или в ноль.

Мукомолы несут большие расходы из-за отключения электроэнергии, хотя, например, у хлебозаводов, которые относятся к критической инфраструктуре, перебои со светом в июле были минимальными.

При этом пекари не могут повышать цены на хлеб адекватно росту цен на сырье и увеличению своих расходов. В результате возникают большие кассовые разрывы, предприятия не могут вовремя рассчитываться по своим контрактным обязательствам.

Он также добавил, что подорожание продукции может ожидать уже в этом месяце.

Повышение цены будет в пределах 10–20%. Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции. Килограмм хлеба должен стоить примерно 40 гривен, — рассказал Дученко.

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