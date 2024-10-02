Найближчим часом в Одесі подорожчає хліб

Про це повідомив директор Одеського хлібозаводу №4 Віталій Добровольський в інтерв’ю виданню УСІ.

За словами Віталія Добровольського, керівників підприємств уже попередили про подорожчання вартості електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня підняла для промислових підприємств гранично допустимий тариф відразу на 20%.

Також керівник підприємства зазначає, що від тарифів на електроенергію залежить вартість борошна. Керівник підприємства прогнозує, що вартість борошна зросте на 30%. А оскільки борошно становить близько 35-40% у хлібах, то вартість хлібобулочних виробів зросте на 12-15%.

За словами Віталія Добровольського, якщо взимку не буде світла, то доведеться використовувати генератори, які не пристосовані до холодної погоди. І це може спричинити дефіцит хлібобулочних виробів.

І можливо, доведеться скоротити виробництво більш дорогих хлібобулочних виробів, і випікати тільки те, що більше користуються попитом.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії «Київ Хліб» Юрій Дученко повідомляв, що кілограм хліба в Україні може коштувати близько 40 гривень.