Новини Одеси та Одеської області

Найближчим часом в Одесі подорожчає хліб

Найближчим часом в Одесі подорожчає хліб

У середині жовтня – на початку листопада хліб в Одесі подорожчає на 12-15%. Підвищення цін пов’язане з подорожчанням електроенергії та борошна.

Про це повідомив директор Одеського хлібозаводу №4 Віталій Добровольський в інтерв’ю виданню УСІ.

За словами Віталія Добровольського, керівників підприємств уже попередили про подорожчання вартості електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня підняла для промислових підприємств гранично допустимий тариф відразу на 20%.

Читайте також: Українців можуть залишити без газу – з чим це пов’язано

Також керівник підприємства зазначає, що від тарифів на електроенергію залежить вартість борошна. Керівник підприємства прогнозує, що вартість борошна зросте на 30%. А оскільки борошно становить близько 35-40% у хлібах, то вартість хлібобулочних виробів зросте на 12-15%.

За словами Віталія Добровольського, якщо взимку не буде світла, то доведеться використовувати генератори, які не пристосовані до холодної погоди. І це може спричинити дефіцит хлібобулочних виробів.

І можливо, доведеться скоротити виробництво більш дорогих хлібобулочних виробів, і випікати тільки те, що більше користуються попитом.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії «Київ Хліб» Юрій Дученко повідомляв, що кілограм хліба в Україні може коштувати близько 40 гривень.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk