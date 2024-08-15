У Білгороді-Дністровському позбулися Пушкіна (фото)

Про це пише місцеве видання «Бесарабія INFORM».

«В Україні в процесі декомунізації та деколонізації продовжують позбавлятися «російської спадщини». Після повномасштабного вторгнення по всій країні почали прибирати з громадського простору, зокрема пам’ятники і бюсти російського поета Олександра Пушкіна. Цей процес назвали «пушкінопад», за аналогією з «ленінопадом» після Революції Гідності. Не оминула така доля і погруддя Пушкіна, розташоване в одному зі скверів Аккермана», – сказано в публікації.

Видання нагадує, що в липні голова Одеської ОВА Олег Кіпер видав розпорядження, в якому визначено перелік пам’ятників та пам’ятних знаків, що підлягають демонтажу. У цей список потрапило і погруддя Пушкіну, навколо якого останніми роками точилися гарячі дискусії між активістами, які закликали знести непотрібне нагадування про російський імперіалізм, і мешканцями, які категорично заперечували це з питанням Що вам зробив Пушкін?».

Восени минулого року на постаменті з погруддям невідомі залишили послання «від поета» зі словами «Знеси мене», написаними червоною фарбою. У фейсбук-спільноті наголошували, що це справа рук «патріотично налаштованих мешканців».

Раніше в центрі Одеси портрет Пушкіна був помічений у сміттєвому контейнері.

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