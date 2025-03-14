На Европейской площади в Одессе 14 марта собрались около сотни человек, чтобы почтить память погибшего активиста Демьяна Ганула. Собравшиеся отметили, что это самое малое, что они могут сделать в память о нем. Одна из участниц мероприятия, Марина Бойко, выразила мнение, что ситуация опасна для всех патриотов и проукраинских людей.

Марина Бойко также добавила, что убийство может иметь российский след, как и другие резонансные преступления против патриотов. По ее словам, это свидетельствует о том, что никто из активистов не может чувствовать себя в безопасности. Она подчеркнула важность осознания таких угроз.

Среди участников мероприятия были люди с плакатами. Одна из одесситок держала плакат с надписью «Большая потеря для Одессы и Украины». Она отметила, что Демьян Ганул был неравнодушным человеком, который точно выражал свою позицию и защищал украинцев. В завершение присутствующие спели гимн Украины.Напомним, сегодня, 14 марта активист Демьян Ганул был убит выстрелом в голову. Впоследствии появилось сообщение, что вероятный убийца был арестован.