Ушел из жизни главный хормейстер одесской Музкомедии

На 87-м году жизни скончался многолетний главный хормейстер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Топузов.
Об этом сообщается на странице Музкомедии в Facebook.
«С 1973 года Юрий Борисович работал в театре, под его творческим руководством выросло много талантливых артистов хора, состоялось множество премьер! Именно он много лет стоял за пультом дирижера в легендарном спектакле, посвященном памяти Михаила Водяного «Бал в честь короля»!
В 2017 году Юрий Борисович вышел на пенсию, но мы часто встречались с ним уже в зрительном зале. Когда 44 года жизни отданы одному творческому коллективу, расстаться с ним невозможно, как невозможно забыть нам светлого доброго человека и высокопрофессионального музыканта!»,
– говорится в сообщении.
О времени и месте прощания в театре обещают сообщить дополнительно.
Напомним, недавно одесситы попрощались с известным актером и шоуменом, советником директора-художественного руководителя Украинского театра им. В. Василько Евгением Бубером.
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