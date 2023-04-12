Ушел из жизни главный хормейстер одесской Музкомедии

Об этом сообщается на странице Музкомедии в Facebook.

«С 1973 года Юрий Борисович работал в театре, под его творческим руководством выросло много талантливых артистов хора, состоялось множество премьер! Именно он много лет стоял за пультом дирижера в легендарном спектакле, посвященном памяти Михаила Водяного «Бал в честь короля»!

В 2017 году Юрий Борисович вышел на пенсию, но мы часто встречались с ним уже в зрительном зале. Когда 44 года жизни отданы одному творческому коллективу, расстаться с ним невозможно, как невозможно забыть нам светлого доброго человека и высокопрофессионального музыканта!»,