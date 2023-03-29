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Вместе – к Победе: одесская Музкомедия подарила зрителям праздник

Вместе – к Победе: одесская Музкомедия подарила зрителям праздник

Война вносит свои коррективы в каждый наш день, в том числе – и в праздники. Настоящим подарком зрителю – ярким, зрелищным, наполненным насыщенной эмоциональной палитрой – стал концерт одесской Музкомедии к Международному дню театра. Это был особый концерт, где «Браво!» из зрительного зала неслось не только в адрес исполнителей, но и наших защитников – самых-самых почетных гостей театра.

Одесская Музкомедия: овации, овации!

Год назад Международный день театра зал Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) не смог подарить зрителю ни наполненный светом спектакль, ни концерт. Театры были закрыты. В Музкомедии вязали маскировочные сетки, создавали плакаты военных времен, а артисты… Кто-то ушел на фронт, кто-то – в Тероборону. А еще таланты одесской Музкомедии создали свой Театральный батальон, который объезжал с концертами блокпосты, госпитали, воинские части…

А в этом году… Даже сложно как-то назвать происходящее концертом. Это была до мелочей отлично продуманная программа (как же здорово, что оркестр театра тоже находился на сцене!), включающая и сольное исполнение, и танцевальные номера, и сцены из спектаклей. А еще – постоянное общение со зрительным залом, который был не просто благодарен: люди и слез не скрывали, и аплодировали стоя.

Концерт в Музкомедии
Одесская Музкомедия, концерт
Концерт ко Дню театра в Музкомедии
Концерт в одесской Музкомедии
Праздничный концерт в Музкомедии
Концерт ко Дню театра, Музкомедия
На сцене одесской Музкомедии
Музкомедия, концерт

Одесский зритель: «Спасибо, ребята!»

Нужно было видеть и слышать, какими овациями отозвались зрители, когда узнали, что сейчас поздравлять коллектив театра с профессиональным праздником выйдут наши воины!

«Слава ВСУ!», «Слава нашим ПВО!» – под такие возгласы зрителей поднялся на сцену поздравить коллектив театра и вручить грамоты и благодарности начальник отдела морально-психологического обеспечения Воздушного командования «Юг» Александр Заболотный…

начальник отдела морально-психологического обеспечения Воздушного командования «Юг»

Александр Заболотный

Потом, после концерта, многие подошли к ним, чтобы сказать свое личное «спасибо, спасибо вам, ребята!»… Особые поздравления прозвучали в адрес тех сотрудников театра, кто сменил театральный костюм на оружие.

«Разом до Перемоги!» – таким стал девиз театра с первых дней войны. А концертная программа «Наша сила – наша песня!» словно сама собой была соткана за этот год войны, вобрав в себя лучшее из лучшего.

В лице директора-художественного руководителя ОАТМК заслуженного работника культуры Украины Елены Редько коллектив театра получил много поздравлений от наших защитников, с которыми тесно сотрудничает Музкомедия.

На сцене Музкомедии
Музкомедия, сцена, концерт
Одесская Музкомедия, концерт
на сцене одесского театра Музкомедии
Одесский театр Музкомедии, сцена
Поет Владимир Кондратьев
Музкомедия, артисты
Праздничный концерт, Музкомедия

День театра по-одесски: кто готов стать донором

Потому зал то замирал, затаив дыхание, то взрывался аплодисментами, то вставал.

На сцене – дети: исполнение песни «Украина» воспитанников «Театральной продленки» ОАТМК сопровождалось зажженными фонариками на мобильниках. После исполнения наступила пауза. Зал словно приходил в себя, взорвавшись потом классическим зрительским «Браво!»…

Финальное «Наша сила – наша пісня» стало настоящим апофеозом происходящего действа. Со сцены неслось: «Слава Украине!». И зал снова и снова, ощутив себя настоящим соучастником всего происходящего, ответил: «Героям слава!».

…День театра на военном положении… В одесской Музкомедии он еще не закончился. Напомним, 29 марта он продолжается особым мероприятием: сотрудники ОАТМК сдают кровь в помощь нашим защитникам.

Разом до Перемоги!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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