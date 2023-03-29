Вместе – к Победе: одесская Музкомедия подарила зрителям праздник

Война вносит свои коррективы в каждый наш день, в том числе – и в праздники. Настоящим подарком зрителю – ярким, зрелищным, наполненным насыщенной эмоциональной палитрой – стал концерт одесской Музкомедии к Международному дню театра. Это был особый концерт, где «Браво!» из зрительного зала неслось не только в адрес исполнителей, но и наших защитников – самых-самых почетных гостей театра.

Одесская Музкомедия: овации, овации!

Год назад Международный день театра зал Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) не смог подарить зрителю ни наполненный светом спектакль, ни концерт. Театры были закрыты. В Музкомедии вязали маскировочные сетки, создавали плакаты военных времен, а артисты… Кто-то ушел на фронт, кто-то – в Тероборону. А еще таланты одесской Музкомедии создали свой Театральный батальон, который объезжал с концертами блокпосты, госпитали, воинские части…

А в этом году… Даже сложно как-то назвать происходящее концертом. Это была до мелочей отлично продуманная программа (как же здорово, что оркестр театра тоже находился на сцене!), включающая и сольное исполнение, и танцевальные номера, и сцены из спектаклей. А еще – постоянное общение со зрительным залом, который был не просто благодарен: люди и слез не скрывали, и аплодировали стоя.

Одесский зритель: «Спасибо, ребята!»

Нужно было видеть и слышать, какими овациями отозвались зрители, когда узнали, что сейчас поздравлять коллектив театра с профессиональным праздником выйдут наши воины!

«Слава ВСУ!», «Слава нашим ПВО!» – под такие возгласы зрителей поднялся на сцену поздравить коллектив театра и вручить грамоты и благодарности начальник отдела морально-психологического обеспечения Воздушного командования «Юг» Александр Заболотный…

Потом, после концерта, многие подошли к ним, чтобы сказать свое личное «спасибо, спасибо вам, ребята!»… Особые поздравления прозвучали в адрес тех сотрудников театра, кто сменил театральный костюм на оружие.

«Разом до Перемоги!» – таким стал девиз театра с первых дней войны. А концертная программа «Наша сила – наша песня!» словно сама собой была соткана за этот год войны, вобрав в себя лучшее из лучшего.

В лице директора-художественного руководителя ОАТМК заслуженного работника культуры Украины Елены Редько коллектив театра получил много поздравлений от наших защитников, с которыми тесно сотрудничает Музкомедия.

День театра по-одесски: кто готов стать донором

Потому зал то замирал, затаив дыхание, то взрывался аплодисментами, то вставал.

На сцене – дети: исполнение песни «Украина» воспитанников «Театральной продленки» ОАТМК сопровождалось зажженными фонариками на мобильниках. После исполнения наступила пауза. Зал словно приходил в себя, взорвавшись потом классическим зрительским «Браво!»…

Финальное «Наша сила – наша пісня» стало настоящим апофеозом происходящего действа. Со сцены неслось: «Слава Украине!». И зал снова и снова, ощутив себя настоящим соучастником всего происходящего, ответил: «Героям слава!».

…День театра на военном положении… В одесской Музкомедии он еще не закончился. Напомним, 29 марта он продолжается особым мероприятием: сотрудники ОАТМК сдают кровь в помощь нашим защитникам.

Разом до Перемоги!

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