Умер Виктор Мережко: ведущий «Кинопанорамы» и сценарист «Гражданки Никаноровой»

Советский и российский режиссер, актер, писатель, драматург и сценарист Виктор Мережко скончался 30 января 2022 года в возрасте 84 лет.

О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России. Причины смерти не называются.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. Творческое образование получил во ВГИКЕ.

Больше всего Виктор Мережко известен своим сценариями, по которым было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов. В том числе «Родня», «Полёты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Много лет Мережко посвятил работе на телевидении, где с 1989 по 1995 год вёл популярную программу «Кинопанорама»

Весной 2014 года, после оккупации Россией украинского Крымского полуострова, поддержал этот акт агрессии. В июле 2017 года Службой безопасности Украины ему был запрещён въезд на территорию страны.

Напомним, что сегодня же, 30 января 2022 года скончался известный советский актер Леонид Куравлев.

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