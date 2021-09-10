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Франция простилась с легендарным актером Жан-Полем Бельмондо (видео)

Франция простилась с легендарным актером Жан-Полем Бельмондо (видео)

Во Франции прошла торжественная церемония прощания с легендарным актером Жан-Полем Бельмондо.

Церемония прошла в парижском Доме инвалидов. На ней присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр страны и другие члены правительства, многие политики, актеры, деятели культуры и шоу-бизнеса, члены семьи покойного, в том числе шестеро его внуков.

Макрон назвал Бельмондо «героем, который прожил на экране тысячи жизней».

«Он был влюблен во Францию, прошел через эпохи и разрушил все барьеры. Он бессмертен, так как передал свое искусство новому поколению актеров»,

– заявил глава государства.

Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», в котором сыграл Бельмондо. Это было так трогательно, что многие не могли сдержать слез.

Похоронили актера сегодня, 10 сентября, в семейном кругу.

Напомним, киноактер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни 6 сентября. Ему было 88 лет.

Жань-Поль Бельмондо родился в 1933 году в коммуне Нейи-сюр-Сен на западной окраине Парижа. За 60-летнюю карьеру в кино он снялся в 90 фильмах, в большинстве из которых исполнил главные роли.

Бельмондо был также кинопродюсером и театральным актером, лауреатом премий «Сезар», «Золотой лев», почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, дважды номинировался на премию BAFTA.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и вернулся в кино только в 2008 году. Последний раз на экранах Бельмондо появился в 2016 году в документальном фильме «Бельмондо глазами Бельмондо» о своей работе в кино и театре.

Фото: Фокус, видео: Сhefan

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Редакция ПРОФИЛЬ

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