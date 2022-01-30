Новости Одессы и Одесской области

Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев

В Москве от пневмонии скончался известный советский и российский актер Леонид Куравлев. Зрители больше всего знали его по ролям в знаменитых советских комедийных фильмах.

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Леониду Куравлеву было 85 лет. Он весь январь пролечился от воспаления легких. При этом тесты на ковид все показали отрицательный результат.

О смерти актера сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Зрители больше всего знают Куравлева по ролям в фильмах «Афоня» (Афоня Борщев), «Иван Васильевич меняет профессию» (Жорж Милославский), «Золотой Теленок» (Шура Балаганов), «Вий» (Хома Брут).

В марте 2014-го, когда войска Российской Федерации оккупировали украинский Крым, Куравлев был среди подписантов обращения деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Крыму и Украине.

В дальнейшем в своем интервью 2016 года призывал всех поддерживать Путина, а Россию назвал «спасением мира». Про Западный же мир высказался, что тому неведомо, что такое «душа» и «доброта».

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что скончался режиссер культовой «Ассы» Сергей Соловьев. Известный сценарист, режиссер и преподаватель Сергей Соловьев умер 13 декабря в Москве на 78 году жизни.

Также мы рассказывали о смерти легенды мирового кино Жана Поля Бельмондо. На торжественную церемонию прощания с ним в парижский Дом инвалидов пришли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр страны и другие члены правительства, многие политики, актеры, деятели культуры и шоу-бизнеса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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