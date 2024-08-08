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Боксер Александр Хижняк принес Украине третье «золото» на Олимпиаде-2024

Боксер Александр Хижняк принес Украине третье «золото» на Олимпиаде-2024

В среду, 8 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже копилка сборной Украины пополнилась еще одной золотой медалью – ее принес боксер Александр Хижняк.

В весовой категории до 80 кг 29-летний украинец из Полтавы победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая со счетом 3:2.

В целом Украина имеет 4 олимпийских чемпиона по боксу. Таким образом, Хижняк вписал свое имя в очень престижную компанию:

  • Атланта-1996 – Владимир Кличко (свыше 91 кг);
  • Пекин-2008 – Василий Ломаченко (до 57 кг);
  • Лондон-2012 – Василий Ломаченко (до 57 кг);
  • Лондон-2012 – Александр Усик (до 60 кг);
  • Париж-2024 – Александр Хижняк (до 80 кг).

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк получил серебряную медаль в весовой категории до 75 кг, хотя имел огромные шансы на «золото».

Так отметим, что на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Украины сохраняет место в топ-20 медального зачета: в настоящее время у наших спортсменов 8 наград – 3 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы».

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