Боксер Александр Хижняк принес Украине третье «золото» на Олимпиаде-2024

В весовой категории до 80 кг 29-летний украинец из Полтавы победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая со счетом 3:2.

В целом Украина имеет 4 олимпийских чемпиона по боксу. Таким образом, Хижняк вписал свое имя в очень престижную компанию:

Атланта-1996 – Владимир Кличко (свыше 91 кг);

Пекин-2008 – Василий Ломаченко (до 57 кг);

Лондон-2012 – Василий Ломаченко (до 57 кг);

Лондон-2012 – Александр Усик (до 60 кг);

Париж-2024 – Александр Хижняк (до 80 кг).

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк получил серебряную медаль в весовой категории до 75 кг, хотя имел огромные шансы на «золото».

Так отметим, что на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Украины сохраняет место в топ-20 медального зачета: в настоящее время у наших спортсменов 8 наград – 3 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы».

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