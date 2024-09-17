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В Польше арестовали Усика — чемпиона мира по боксу из Украины (фото, видео)

В Польше арестовали Усика — чемпиона мира по боксу из Украины (фото, видео)

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик был задержан польской полицией 17 сентября 2024 года в аэропорту города Кракова (Польша). Почему это произошло, что повлекло за собой — узнавала «Одесская Жизнь».

Об этом сообщил украинский нардеп Жан Беленюк, который в 2020 году стал чемпионом Олимпийских игр по греко-римской борьбе.

По словам депутата и спортсмена, что стало причиной ареста Александра Усика, пока устанавливается. Ну, в подтверждение своих слов, Беленюк опубликовал видео, не видно, как польская полиция задерживает Александра Усика.

Событие также прокомментировала жена боксера Екатерина. В своих социальных сетях она оставила успокаивающий месседж:

— Все нормально, все хорошо! Ничего криминального. Позже Александр все объяснит. Всем спокойной ночи», – написала его жена.
сообщение жены Усика

Справка ОЖ

Александр Усик – украинский профессиональный боксер, родился 17 января 1987 года в Симферополе. Он непобедимый чемпион мира в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Усик получил титулы чемпиона мира по версиям четырех боксерских ассоциаций: WBO, WBC, IBF, WBA. Усик также является олимпийским чемпионом 2012 года в категории до 91 кг, чемпионом мира 2011 года и чемпионом Европы 2008 среди любителей. Он известен своей техникой, быстротой и выносливостью на ринге.

Смотрите также видео «Одесской Жизни» об Александре Усике:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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