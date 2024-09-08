Умер российский ведущий КВН – друг путина, поддержавший войну в Украине

Как пишут росСМИ, Масляков скончался, предварительно, от рака.

Еще в апреле 2024 года российские медиа писали о том, что Масляков окончательно отошел от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли после перенесенного COVID-19 еще в 2022 году.

Впрочем, Масляков перестал вести игры Высшей лиги КВН еще осенью 2022 года.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в россии и за ее пределами», – сообщается в официальном телеграм-канале КВН.

Александр Масляков: «кинул» своих институтских друзей

Александр Масляков-старший родился в ноябре 1941 года в Екатеринбурге в семье военного летчика.

В 1960-м поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, планируя стать инженером-железнодорожником. Однако уже в 1964 году он случайно попал на телевидение.

Несколькими годами ранее несколько бывших создателей передачи «Вечер веселых вопросов» выпустили новую телепередачу – КВН. Когда первый ведущий Альберт Аксельрод покинул программу, его заменил Масляков.

Показательно, что позже Масляков единолично зарегистрировал 5 товарных знаков, связанных с КВН, чем, по сути, «кинул» своих институтских друзей – Альберта Аксельрода, Михаила Яковлева и Сергея Муратова, которые были сооснователями КВН и привели его на ТВ.

Помимо КВН Масляков также вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Песня года», «Веселые ребята».

В 1972 году из-за закрытия телевизионного КВН он покинул ТВ и вскоре был привлечен к уголовной ответственности и якобы осужден за валютные махинации.

С 1986-го Масляков был бессменным ведущим всех больших турниров и лиг Клуба веселых и находчивых (в том числе «Высшей Украинской Лиги» и «Кубка Президента Украины»).

Последний эфир Высшей лиги с Масляковым в качестве ведущего записали в сентябре, а показали в ноябре 2022 года.

Стоит отметить, что в настоящее время КВН стал рупором российской пропаганды и инструментом для продвижения в массы кремлевских нарративов.

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Александр Масляков и Украина

Масляков являлся близким другом так называемого президента рф путина: был членом «Народного штаба» хозяина кремля, а также его доверенным лицом на выборах 2018 и 2024 годов.

С августа 2017 года имя главного КВНщика находится в базе сайта «Миротворец», так как он неоднократно незаконно посещал оккупированный Крым, а позже официально признал лигу КВН из так называемой «ДНР».

Вместе с тем, в 2006 году из рук президента Украины Виктора Ющенко Масляков получил орден «За заслуги» III степени «за весомый личный вклад в развитие культурных связей между Украиной и российской федерацией, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

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