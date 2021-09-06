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В Одессе умер знаменитый учитель-новатор

В Одессе умер знаменитый учитель-новатор

В Одессе на 75-м году жизни скончался известный учитель, почетный доктор Национальной академии педагогических наук Украины, кандидат педагогических наук Николай Палтышев.

Об этом сообщает коллектив учебно-методического центра профессионально-технического образования Одесской области.

Как рассказали коллеги покойного, Николай Палтышев был выдающимся специалистом, ученым и образцом самоотверженного служения образованию и науке.

«Его вклад в развитие образования и науки неоценим. Николай Николаевич навсегда запомнится искренним человеком, талантливым педагогом, пользовался высоким авторитетом и уважением. В сердцах педагогов навсегда останется светлая память о нем»,

– говорится в сообщении.

Николай Палтышев прославился еще во времена СССР как новатор: будучи учителем физики, он одним из первых стал проводить уроки-спектакли, используя музыку, поэзию и живопись. Кроме того, именно он является автором новой, поэтапной, системы обучения.

Николай Палтышев также является автором 11 книг и 300 научных и методических работ по педагогике. За педагогические заслуги он получил в советские времена звание народного учителя, а уже в независимой Украине стал почетным доктором Академии педагогических наук. Он же был автором концепции развития образования Одессы на 2000-2005 годы.

Помимо этого, знаменитый учитель был членом правления благотворительного фонда «Светлый Дом» и отстаивал интересы его воспитанников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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