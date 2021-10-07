Скончался известный украинский народный синоптик Леонид Горбань, ему было 82 года. Смерть наступила 1 октября.

Об этом сообщили его родные. Причины смерти пока неизвестны.

Леонид Горбань умер 1 октября

«Леонида Ивановича не стало 1 октября», – указала невестка народного синоптика.

Отметим, что Горбань стал известным благодаря своим точным длительным прогнозам погоды. Его называли единственным человеком в Украине, который мог делать прогноз на несколько лет вперед.

Он также является автором нескольких книг: среди них «Народный календарь погоды», которую писал 30 лет и издал в 1990-х, а также «Погода до 2030 года».

Последние прогнозы Горбаня

«Одесская Жизнь» совсем недавно публиковала прогноз народного синоптика какой будет погода в Одессе осенью 2021 и зимой 2021-22 гг.

А на октябрь Леонид Горбань прогнозировал «температурные качели» с резким потеплением и похолоданием. В отдельные дни столбик термометра может подниматься до 20 градусов тепла, а уже через несколько дней падать до заморозков. С 25-го по 28 октября температура достигнет минимальной отметки: днем — два градуса мороза, ночью — от трех до пяти. Зато дождей в октябре будет немного — 5, 6, 10, 20 и 23-го числа, а 26 октября возможен снег с дождем.

Ноябрь 2021 года по мнению скончавшегося народного синоптика будет холодным, с дождями, ранним снегом и морозами, которые могут начаться уже с 17 ноября. В середине месяца возможно короткое потепление.

Метеорологи так и не признали в Горбане «своего»

Он родился в 1939 году поселке Козельщина Полтавской области. По образованию профессиональный пожарный, подполковник в отставке.

Умение предсказывать погоду досталось Горбаню от деда по материнской линии Афанасия Барлета, который приехал в полтавское село изучать историю Запорожской Сечи да так и осел в Украине, женившись на местной красавице.

Предок Горбаня использовал для долгосрочных расчетов погоды так называемый Брюсов календарь, который учитывает влияние Солнца, Луны и планет на погоду Земли.

Официальные метеорологи ставили под сомнение деятельность Леонида Горбаня.

С представителями Гидрометцентра он отношений не поддерживал, как и они с ним.

По материалам «Сегодня»

Еще новости о прогнозах Леонида Горбаня:

Лето-2021: какая будет погода в Одессе в летние месяцы

Погода в Украине: чем порадует нас осень 2020 г?

Погода весной: когда придет тепло в Украину?