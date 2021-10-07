Скончался известный украинский народный синоптик Леонид Горбань, ему было 82 года. Смерть наступила 1 октября.
Об этом сообщили его родные. Причины смерти пока неизвестны.
Леонид Горбань умер 1 октября
«Леонида Ивановича не стало 1 октября», – указала невестка народного синоптика.
Отметим, что Горбань стал известным благодаря своим точным длительным прогнозам погоды. Его называли единственным человеком в Украине, который мог делать прогноз на несколько лет вперед.
Он также является автором нескольких книг: среди них «Народный календарь погоды», которую писал 30 лет и издал в 1990-х, а также «Погода до 2030 года».
Последние прогнозы Горбаня
«Одесская Жизнь» совсем недавно публиковала прогноз народного синоптика какой будет погода в Одессе осенью 2021 и зимой 2021-22 гг.
А на октябрь Леонид Горбань прогнозировал «температурные качели» с резким потеплением и похолоданием. В отдельные дни столбик термометра может подниматься до 20 градусов тепла, а уже через несколько дней падать до заморозков. С 25-го по 28 октября температура достигнет минимальной отметки: днем — два градуса мороза, ночью — от трех до пяти. Зато дождей в октябре будет немного — 5, 6, 10, 20 и 23-го числа, а 26 октября возможен снег с дождем.
Ноябрь 2021 года по мнению скончавшегося народного синоптика будет холодным, с дождями, ранним снегом и морозами, которые могут начаться уже с 17 ноября. В середине месяца возможно короткое потепление.
Метеорологи так и не признали в Горбане «своего»
Он родился в 1939 году поселке Козельщина Полтавской области. По образованию профессиональный пожарный, подполковник в отставке.
Умение предсказывать погоду досталось Горбаню от деда по материнской линии Афанасия Барлета, который приехал в полтавское село изучать историю Запорожской Сечи да так и осел в Украине, женившись на местной красавице.
Предок Горбаня использовал для долгосрочных расчетов погоды так называемый Брюсов календарь, который учитывает влияние Солнца, Луны и планет на погоду Земли.
Официальные метеорологи ставили под сомнение деятельность Леонида Горбаня.
С представителями Гидрометцентра он отношений не поддерживал, как и они с ним.
По материалам «Сегодня»
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