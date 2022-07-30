Новости Одессы и Одесской области

Можно ли получить пенсию в оккупации?

Можно ли получить пенсию в оккупации?

На сегодняшний день жители оккупированных территорий не получают украинские пенсии.
Об этом сообщила новый министр соцполитики Оксана Жолнович.

При этом, по ее словам, сейчас изучаются все возможные способы, чтобы переводить социальные выплаты людям на оккупированные территории или в зону боевых действий.

Пока все средства переводят в «Ощадбанк», где они находятся 30 дней. Если человек их не смог получить, то ищут все возможные счета, которые получатель когда-либо открывал, и переводят деньги туда. А если у человека карты не было, хотят разрешить таким людям открывать банковские счета онлайн.

В любом случае, по словам министра, выплаты никуда не деваются – они накапливаются. И люди обязательно получат свои деньги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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