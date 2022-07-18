Пенсии за границей: возможны ли выплаты при переезде в другую страну?

По закону, выплата пенсии прекращается на все время проживания пенсионера за границей. Но многое зависит от страны, в которую переехал пенсионер. С некоторыми государствами Украина заключила двухсторонние соглашения в сфере социального обеспечения. В таких случаях переезд на постоянное место жительства в другую страну не всегда означает полную потерю пенсии.

Пенсионер уехал за границу: заплатят только за полгода?

Мы не рассматриваем варианты, когда пенсионер уехал отдохнуть за границей на пару недель или убежал от войны на несколько месяцев, а потом вернулся. В таких случаях пенсия никуда не девается. Она или продолжает, как обычно, «капать» на карточку или потом ее можно будет забрать за несколько месяцев на почте.

Акцентируем внимание на случаях, когда человек твердо решил сменить место проживания. Важно знать, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

С большинством стран у Украины нет никаких пенсионных соглашений. В этом случае человек полностью отказывается от украинской пенсии, а далее самостоятельно приспосабливается к жизни в новой стране, в зависимости от местного законодательства, личных возможностей и обстоятельств.

Пенсионная дружба: кто с нами?

С какими же странами соглашения есть? Это чуть более 20-ти государств – в основном бывшие страны СССР и некоторые страны Евросоюза. Прежде всего, речь идет о «Соглашении о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года». Это соглашение все еще действует. В свое время его подписали: Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, рф, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Правда, Беларусь и Молдова потом еще отдельно подписали с Украиной двусторонние соглашения. С рф также в 1993 году подписано отдельное соглашение о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера.

В 1995-м и 1996 годах ратифицированы соглашения с Грузией и Азербайджаном. А, например, с Венгрией, Монголией и Румынией все еще частично действуют соглашения, которые заключались с этими странами в советское время – в 60-80-х годах.

Со всеми вышеназванными странами действует так называемый территориальный принцип – расходы на выплату пенсий осуществляет государство, на территории которого проживает получатель. При этом могут учитываться зарплата и стаж по предыдущему месту жительства. Если вид пенсии, которую получает человек, не предусмотрен законодательством того государства, куда он переехал, то пенсию продолжает платить Украина (и наоборот).

Отголоски войны и пенсионный стаж в рф

Нельзя обойти новшество, которое, вероятно – с учетом военной агрессии, предусмотрели в россии. Там 11 июня был подписан закон о денонсации (официальном отказе государства от заключенного им международного договора – ред.) Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. То есть россияне вышли из договора в одностороннем порядке. Мотивировали это тем, что за прошедшие 30 лет уже существенно изменилось пенсионное законодательство во всех странах, заключивших соглашение, и что нужно искать новый формат сотрудничества. При этом не скрывается, что основная цель разрыва соглашения – экономия средств.

Отныне граждане из стран СНГ, в том числе из Украины, которые переезжают жить в рф, не смогут рассчитывать на полноценную пенсию, если у них нет российского стажа. При этом обещают, что пенсии, назначенные по этому соглашению ранее, продолжат выплачивать.

С каждой из стран, которые входили в содружество, теперь будут подписывать двусторонние соглашения, построенные на пропорциональном принципе. Прогнозировать заключение нового отдельного договора между Украиной и россией пока сложно.

Пенсионное обеспечение в других странах: «застывшие» договоры и неевропейский закон

Далее отметим, что у Украины с рядом других стран заключены соглашения, предусматривающие пропорциональный принцип пенсионного обеспечения. Перечислим эти страны: Болгария, Латвия, Литва, Испания, Польша, Португалия, Словакия, Чехия, Эстония.

Пропорциональный принцип означает, что каждая сторона назначает и выплачивает пенсию только за стаж, приобретенный на ее территории. В случае переезда пенсионера на постоянное проживание в эти страны выплата пенсии продолжается украинской стороной. Пенсионный фонд продолжает переводить назначенную в Украине пенсию ежеквартально в валюте той страны, где проживает пенсионер, по официальному обменному курсу Национального банка Украины.

Если же пенсионер, работавший в одной из указанных стран, возвращается жить в Украину, то необходимо обращаться в местный Пенсионный фонд для оформления так называемого формуляра. На его основании часть пенсии будет назначена тем государством, где человек работал. Эта часть будет пересылаться в Украину. Вторую часть пенсии – за украинский страховой стаж – будет назначать непосредственно местный Пенсионный фонд.

Отдельно отметим, что в 2012 году Украина подписала соглашение о социальном обеспечении с Израилем, а в 2018 году – с Германией. Но эти договоры, к сожалению, до сих пор не ратифицированы и не вступили в силу.

***

По каждому из соглашений с каждой отдельной страной могут быть свои нюансы, их надо изучать отдельно. Это тема достаточно объемная, потому разные случаи лучше рассматривать индивидуально. К сведению, существует судебная практика, где лишение человека пенсии из-за смены места жительства является дискриминацией. Это считается неконституционным и, кроме того, противоречит Европейской Конвенции по правам человека. Есть случаи, когда пенсионеры добивались от украинских судов решения о продолжении выплаты своей пенсии, несмотря на то, что решили переехать в другую страну.

Надо знать:

Если пенсионер не может сам получать пенсию, он вправе оформить доверенность на близкого человека, который мог бы снимать пенсию с карточки. Но такую доверенность надо каждый год обновлять.

он вправе оформить доверенность на близкого человека, который мог бы снимать пенсию с карточки. Но такую доверенность надо каждый год обновлять. Если не снимать пенсию с банковской карточки больше года, то начисление пенсии заморозят до выяснения обстоятельств (об этом банк сообщает в Пенсионный фонд).

то начисление пенсии заморозят до выяснения обстоятельств (об этом банк сообщает в Пенсионный фонд). Если пенсионер долго не получал уже назначенную пенсию по своей вине, то ее могут выплатить в Украине задним числом, но не более чем за три прошедших года.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: biz.today.ua, РБК Украина