Как получить пенсию переселенцу?

Переселенцы могут получить благотворительную помощь в фонде «Каритас Одесса» (видео, фото) С начала войны в Украине в благотворительном фонде «Каритас Одесса Украинской Греко-Католической Церкви» (Caritas Odesa UGCC) начали сразу несколько проектов помощи переселенцам, вынужденным выехать с оккупированных территорий и районов активных боевых действий. В частности, это гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены, а также финансовая поддержка. ПОДРОБНЕЕ

Как будут учиться одесские школьники с 1 сентября Директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич дала ответы на вопросы по организации обучения в следующем учебном году. ПОДРОБНЕЕ