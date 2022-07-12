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Как получить пенсию переселенцу?

Как получить пенсию переселенцу?

Пенсионеры, которые получали пенсию на почте и временно сменили место проживания, могут получить выплату с помощью денежного перевода.
Как поясняет Пенсионный фонд Украины, есть два способа: через внутренние переводы на «Укрпочте» либо через платежную систему «Быстрая копейка» в любом отделении «Ощадбанка». Рассмотрим каждый из них.

Через внутренние переводы на «Укрпочте»

Чтобы получать пенсию на «Укрпочте», нужно позвонить:

  • по телефону «Укрпочты»: 0-800-300-545 и выбрать кнопку 2 – раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (звонки бесплатные);
  • в контакт-центр Пенсионного фонда по телефонам: 0-800-503-753 (звонки бесплатные); 044-281-08-70 или 044-281-08-71 (бесплатно для жителей Киева).

Через платежную систему «Быстрая копейка»

система Быстрая копейка

Для получения перевода через платежную систему «Быстрая копейка» в любом отделении «Ощадбанка» необходимо предъявить паспорт и идентификационный номер.

Если вы хотите получить деньги в отделении другого банка, нужно обратиться с соответствующим запросом на «горячую линию» «Ощадбанка» по телефону: 0-800-210-800 (звонки бесплатные).

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Фото: PaySpace Magazine и Банковский клуб

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Редакция ПРОФИЛЬ

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