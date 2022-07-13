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Когда пенсия не индексируется?

Когда пенсия не индексируется?

В Законе Украины «Об индексации денежных доходов населения» №1282-XII от 3 июля 1991 года (в редакции от 30.04.2022 г.) сказано, что индексации подлежат денежные доходы граждан, полученные ими в гривнях на территории Украины и не имеющие разового характера. Такими доходами считаются, в частности, и пенсии, и зарплаты.

Если пенсионер одновременно получает разные виды дохода (заработную плату и пенсию), то их индексация осуществляется в порядке очередности. При этом в первую очередь индексируется заработная плата. После этого пенсионер должен предоставить в Пенсионный фонд справку с предприятия с указанием размера оплаты труда и суммы индексации.

Если зарплата пенсионера превышает размер прожиточного минимума, то ее индексация производится из суммы, равной прожиточному минимуму. В этом случае индексация денежного дохода в пределах прожиточного минимума считается исполненной, а другие доходы, в том числе пенсия, индексации не подлежат.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как получить пенсию переселенцу.

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Фото: minfin.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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