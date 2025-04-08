Об этом в интервью журналистам рассказала климатолог Вера Балабух.

Она подчеркнула, что уничтожение деревьев и лесополос приводит к утрате естественной защиты почв от ветровой эрозии. Новые лесополосы растут очень медленно, поэтому быстро восстановить утраченный защиту невозможно. Из-за этого пылевые бури могут негативно влиять на здоровье людей, вызывая проблемы с дыхательной системой. Рекомендуется закрывать окна и двери во время таких явлений и носить защитные маски.

Также следует помнить, что вместе с пылевыми бурями повышается вероятность масштабных пожаров, интенсивных гроз и мощного града.

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