Об этом в интервью журналистам рассказала климатолог Вера Балабух.
Она подчеркнула, что уничтожение деревьев и лесополос приводит к утрате естественной защиты почв от ветровой эрозии. Новые лесополосы растут очень медленно, поэтому быстро восстановить утраченный защиту невозможно. Из-за этого пылевые бури могут негативно влиять на здоровье людей, вызывая проблемы с дыхательной системой. Рекомендуется закрывать окна и двери во время таких явлений и носить защитные маски.
Также следует помнить, что вместе с пылевыми бурями повышается вероятность масштабных пожаров, интенсивных гроз и мощного града.
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