Про це в інтерв’ю журналістам розповіла кліматолог Віра Балабух.

Вона підкреслила, що знищення дерев і лісосмуг призводить до втрати природного захисту ґрунтів від вітрової ерозії. Нові лісосмуги ростуть дуже повільно, тому швидко відновити втрачений захист неможливо. Через це пилові бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей, спричиняючи проблеми з дихальною системою. Рекомендується закривати вікна і двері під час таких явищ та носити захисні маски.

Також слід пам’ятати, що разом з пиловими бурями посилюється ймовірність масштабних пожеж,інтенсивних гроз і потужного граду.

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