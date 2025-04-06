Одесская область: снег в апреле
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И если на утро сегодняшнего дня, 6 апреля, в Одессе продолжает держаться хоть и сырая, но плюсовая температура, то в Балте, Любашевке и других населенных пунктах области снова воцарилась зима.

Вот какие фото прислали «Одесской жизни» наши корреспонденты.

Это Любашевка. А ведь уже начала цвести вишня…

Снег в Любашевке

Любашевка в снегу, 6 апреля 2025

Любашевка в апреле

Снег в Любашевке

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Любашевка, вишня

Апрель в Любашевке

Снег в Любашевке

Снег на Одесчине

Весенняя Любашевка под снегом

А это Кодыма и Балта. Здесь тоже уже началось весеннее цветение, но зима решила внести свои коррективы:

Весна-2025 в Балте

Апрель в Балте

Снег в Балте и Кодыме

Зима наведалась и на Юг Одесчины. Это Арциз:

Снег в Арцизе

Арциз в апреле

Напомним, на сегодняшний воскресный день, 6 апреля 2025 года, синоптики прогнозировали в Одессе и Одесской области прохладную и дождливую погоду. Ночью в Одессе прошла сильная гроза, местами – с градом.

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