И если на утро сегодняшнего дня, 6 апреля, в Одессе продолжает держаться хоть и сырая, но плюсовая температура, то в Балте, Любашевке и других населенных пунктах области снова воцарилась зима.

Вот какие фото прислали «Одесской жизни» наши корреспонденты.

Это Любашевка. А ведь уже начала цвести вишня…

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А это Кодыма и Балта. Здесь тоже уже началось весеннее цветение, но зима решила внести свои коррективы:

Зима наведалась и на Юг Одесчины. Это Арциз:

Напомним, на сегодняшний воскресный день, 6 апреля 2025 года, синоптики прогнозировали в Одессе и Одесской области прохладную и дождливую погоду. Ночью в Одессе прошла сильная гроза, местами – с градом.