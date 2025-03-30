Об этом в интервью журналистам рассказала климатолог Вера Балабух.

По ее словам, более короткие и теплые зимы приводят к уменьшению запасов снега, что влияет на уровень воды в реках и озерах, питающихся снегом. Это может вызвать дефицит водных ресурсов, особенно в сельском хозяйстве. Необходимо тщательно планировать использование воды и адаптироваться к новым климатическим условиям.

Эксперты рекомендуют внедрять современные технологии орошения и поддерживать экологические инициативы, способствующие сохранению водных ресурсов. Также стоит учитывать, что теплые зимы увеличивают пожароопасность и усугубляют проблему пылевых бурь.

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