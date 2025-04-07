Об этом в интервью журналистам рассказала климатолог Вера Балабух.

Климатолог поясняет, что более мощные грозы и град могут наносить значительный ущерб урожаю, инфраструктуре и даже угрожать жизни людей. Жителям регионов, где такие явления могут быть наиболее сильными, советуют оборудовать укрытия и регулярно следить за прогнозом погоды.

Также важно усилить информирование населения о поведении во время гроз, чтобы избежать травм и минимизировать материальные убытки. Кроме того, нестабильность атмосферы может вызывать не только грозы и град, но и пожары, а также пылевые бури.

Напомним, сегодня, в понедельник, 7 апреля 2025 года, в Одессе и Одесской области сохранится прохладная облачная погода, однако существенных осадков не ожидается.

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