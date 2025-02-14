Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой руководителя Николаевской ОГА Виталия Кима.

Отвечая на вопрос журналиста о масштабных проектах, которые планируется воплотить на Николаевщине в ближайшее время, Виталий Ким вспомнил о проекте по расширению трассы М-14 до четырех полос:

— Сейчас ведем переговоры с южнокорейской компанией по строительству четырехполосной трассы на Одессу, уже проработаны вопросы индустриальных парков, — сказал он.

Отметим, идея расширить Николаевскую трассу до 4 полос обсуждается еще с 2017 года. Она должна была стать частью трассы, которая свяжет морские порты Украины на Черном море от Одессы до Херсона.

В сентябре 2021 года главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистраций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расширить трассу М-14 до четырех полос.

В декабре 2021 года Ким сообщил о начале проектирования будущей трассы. Но проект был остановлен поставлен на паузу из-за отсутствия финансирования и текущей ситуации с безопасностью.

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