За результатами репатріаційних заходів до України повернуто тіла 757 полеглих захисників. Серед них – бійці, які загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Також повернуто тіла загиблих, які перебували у моргах на території РФ.

Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру при СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Особова подяка висловлюється Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в організації процесу. Тіла полеглих передані до державних спеціалізованих установ, де слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС встановлюють особи загиблих.

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