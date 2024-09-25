В Одессе родные пленных протестовали возле офиса Красного Креста (фоторепортаж)

На акции побывали журналисты «Одесской жизни».

Организатором акции выступил Veterans Hub Odesa. Одесситы вышли с плакатами и флагами воинских частей, а также с фотографиями своих родственников, друзей и знакомых, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Родственники военнослужащих обвиняют представителей Международного комитета Красного Креста в замалчивании пыток украинских пленных в россии.

Участники акции ждут от представителей Одесского отделения Международного комитета Красного Креста честных ответов на вопросы: Почему мир не узнает об этом от МККК из-за публичных заявлений? Почему не обеспечивается выполнение Женевской конвенции? Почему МККК не способствуете обменам военнопленных? Какие действия МККК предпринимает для контроля условий содержания пленных?

Отметим, к пикетчикам никто из представителей Красного Креста так и не вышел. Более того, со здания организации сняли таблички.

Напомним, уже более года по субботам одесситы проводят акцию протеста «Гроші на ЗСУ».

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